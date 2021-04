Nieuwe Champions League staat op punt, nog geen witte rook over EK-steden

Ook de Europa League en de nieuwe Conference League krijgen in de groepsfase 36 deelnemers. Teams in de Europa League spelen na loting acht duels in de groepsfase. Ploegen uit de Conference League slechts zes. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 strijden om nog eens acht plaatsen voor de knock-outfase.

Het nieuwe, zogenaamd 'Zwitserse', systeem moet ervoor zorgen dat elk team vanaf 2024 tien wedstrijden afwerkt in de groepsfase tegen tien verschillende tegenstanders . Zo'n systeem is momenteel ongezien in de voetbalwereld.

Vanaf het seizoen 2024-2025 starten niet langer 32, maar wel 36 clubs in de groepsfase van het kampioenenbal. Het verdwijnen van de acht poules in de eerste ronde ten voordele van een minikampioenschap dat geleend werd uit de schaakwereld en tien extra wedstrijden voor de teams: dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe format.

De UEFA wil al langer sleutelen aan de Champions League, maar die operatie verloopt nu in mineur door alle controverse rond de plannen van 12 voetbalgrootmachten om een Super League in het leven te roepen.

München, Bilbao en Dublin krijgen nog enkele dagen

Dat was het nieuws vanop het UEFA-congres over het clubvoetbal, over het nationale voetbal was er nog geen duidelijke communicatie. De UEFA zat namelijk samen over de organisatie van het EK komende zomer, maar het heeft nog geen duidelijk plan over waar de EK-matchen gespeeld zullen worden.

Enkele steden krijgen nog tot vrijdag tijd om na te gaan of ze toeschouwers zullen kunnen verwelkomen. Het gaat hierbij om het Duitse München, het Spaanse Bilbao en de Ierse hoofdstad Dublin.

De overige negen gaststeden konden wel garanties voorleggen dat er fans in de stadions zullen worden toegelaten, een voorwaarde die de UEFA had gesteld om het EK te kunnen ontvangen, ondanks de huidige coronapandemie.

Als de Rode Duivels hun groep winnen, spelen ze hun achtste finale in Bilbao. De Spaanse voetbalbond RFEF schoof intussen het Zuid-Spaanse Sevilla reeds naar voren als mogelijke vervanger.

Voor de overige negen speelsteden lijkt het geen probleem te zijn om toeschouwers toe te laten op het EK.

In Boedapest worden volle tribunes nagestreefd, in Sint-Petersburg - waar de Rode Duivels twee groepswedstrijden afwerken - en Bakoe wordt gemikt op 50 procent, terwijl in Amsterdam, Boekarest, Glasgow en Kopenhagen - waar de Rode Duivels ook een groepsmatch afwerken - gerekend wordt op een bezettingsgraad van 25 tot 33 procent.

Rome, dat ook even een twijfelgeval was, kon woensdag meedelen op z'n minst 25 procent van haar stadion te zullen vullen. In de Italiaanse hoofdstad wordt medio juni de openingswedstrijd gespeeld. Ook Londen hoopt op minstens 25 procent. In de Britse hoofdstad vinden de meeste wedstrijden plaats (7), waaronder de twee halve finales en de finale.

Voor supporters blijft het echter erg moeilijk om hun teams te volgen. Voorlopig stellen enkel Rusland, Hongarije en Azerbeidzjan fans vrij van toegangsbeperkingen en quarantaine.