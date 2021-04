Michael Verschueren over Super League: "Timing en werkwijze zijn bedenkelijk"

Niemand die de ontwikkelingen in het Europese voetbal van dichterbij meemaakt dan Michael Verschueren. Vanuit zijn rol binnen de ECA wist de Anderlecht-aandeelhouder dat er iets op til was. Maar dat de 12 Europese topclubs het zo hard zouden spelen... "Ik was verwonderd", geeft Verschueren toe. "Er is ruim 2 jaar gewerkt aan een hervorming van de Europese competities vanaf 2024 mét medewerking van die clubs."

"Vorige week was daar een globaal akkoord over bereikt, vandaag zou de formalisatie volgen. Het was geweten dat bepaalde clubs op zoek waren naar hoe ze meer inkomsten kunnen genereren. Maar de timing en werkwijze van dit voorstel is bedenkelijk. Hier kan ik helemaal niet achter staan."