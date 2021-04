Ann Wauters: "Meesseman schitterde ongelooflijk in een team vol sterren"

Emma Meesseman heeft zondag met Jekaterinenburg voor de 4e keer in haar carrière de EuroLeague gewonnen. Daarmee evenaart ze die andere Belgische basketbalgrootheid Ann Wauters. "Voor mij is Emma de absolute topspeelster van Jekaterinenburg", reageert Wauters bij Sporza.

In de finale tegen Avenida Salamanca was Emma Meesseman met 19 punten de topschutter van haar team. "Het was een fantastische finale, met een Emma die weer ongelooflijk schitterde in een team vol met sterren", is Ann Wauters vol lof. "Jekaterinenburg heeft veel Amerikaanse sterren en ook heel wat Europese toppers. Toch blijft Emma daar op haar manier - rustig en efficiënt - schitteren. Dat maakt haar toch heel bijzonder." "Het is een ploeg met veel grote namen en heel veel ego's, maar Emma blijft altijd het belangrijkste voor ogen houden: het team moet winnen. Daarin neemt zij altijd de beste beslissingen." "Andere heel goeie speelsters zullen soms eens proberen te forceren, maar dat zal Emma nooit doen. En toch zie je aan het einde van de rit dat zij altijd de uitblinkster is. Ze heeft geen angst om de bal eens door te geven en iemand anders te laten shotten. Voor mij is zij de absolute topspeelster van Jekaterinenburg." Toch werd niet Emma Meesseman verkozen tot MVP, wel de Amerikaanse topspeelster Breanna Stewart. "Daar heb ik me toch wel wat vragen bij gesteld", zegt Wauters. "Voor mij was dat Emma. Maar ze mist misschien af en toe wat aandacht omdat ze "maar" een Belgische is, al zal ze daar zelf niet van wakker liggen."

"Emma is echt een wereldspeelster"

Met vier EuroLeague-titels doet Emma Meesseman nu even goed als Ann Wauters, al pakte Wauters die prijzen wel in een ander tijdperk. "De laatste jaren hebben Rusland en ook Turkije de macht overgenomen", stelt Wauters vast. "In die landen zit het grootste budget en dat hangt ook vaak samen met de resultaten. Toch had Jekaterinenburg het zondag niet zo makkelijk. Het blijft natuurlijk een ploegsport. Het is niet alleen maar de beste spelers bij elkaar zetten en de overwinning pakken."

Emma is echt ongelooflijke wereldklasse. Altijd opnieuw staat ze er op de grote momenten. Ann Wauters