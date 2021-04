Uitblinkster Meesseman wijst Jekaterinenburg de weg naar EuroLeague-triomf

19:40 19 uur 40. Bingo voor Meesseman en Jekaterinenburg. Jekaterinenburg heeft voor de 6e keer de EuroLegue gewonnen, de belangrijkste clubcompetitie in Europa. In de finale was de club van Emma Meesseman te sterk voor Avenida uit Salamanca: 78-68. Jekaterinenburg kende nochtans een moeizame start, want Avenida liep al vroeg in de wedstrijd 19-7 uit. Maar de Russische topclub puilt uit van ervaring en talent en zette de scheve situatie beheerst recht. Emma Meesseman en co stoomden door naar een verdiende overwinning. Meesseman was de beste vrouw op het veld en de topschutter van haar team met 19 punten. De Belgian Cat scoorde 8 op 8 vrijworpen, plukte ook 8 rebounds en deelde 3 assists uit. Met 4 EuroLeague-titels doet Meesseman ook even goed als Ann Wauters. . Bingo voor Meesseman en Jekaterinenburg Jekaterinenburg heeft voor de 6e keer de EuroLegue gewonnen, de belangrijkste clubcompetitie in Europa. In de finale was de club van Emma Meesseman te sterk voor Avenida uit Salamanca: 78-68.

Jekaterinenburg kende nochtans een moeizame start, want Avenida liep al vroeg in de wedstrijd 19-7 uit. Maar de Russische topclub puilt uit van ervaring en talent en zette de scheve situatie beheerst recht. Emma Meesseman en co stoomden door naar een verdiende overwinning.

Meesseman was de beste vrouw op het veld en de topschutter van haar team met 19 punten. De Belgian Cat scoorde 8 op 8 vrijworpen, plukte ook 8 rebounds en deelde 3 assists uit. Met 4 EuroLeague-titels doet Meesseman ook even goed als Ann Wauters.

19:39 19 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383844487961579520

18-04-2021 18-04-2021.

21:54 21 uur 54. Avenida wacht Jekaterinenburg op in finale. De zesvoudige Spaanse kampioen Avenida wordt zondag de tegenstander van Jekaterinenburg in de finale. Avenida versloeg in de halve finales de Hongaarse topclub Sopron met 72-61. Voor de club uit Salamanca is het de derde EuroLeague-finale. In 2011 won de Spaanse club de titel, nadat het twee jaar eerder haar eerste Europese finale verloren had. . Avenida wacht Jekaterinenburg op in finale De zesvoudige Spaanse kampioen Avenida wordt zondag de tegenstander van Jekaterinenburg in de finale. Avenida versloeg in de halve finales de Hongaarse topclub Sopron met 72-61.

Voor de club uit Salamanca is het de derde EuroLeague-finale. In 2011 won de Spaanse club de titel, nadat het twee jaar eerder haar eerste Europese finale verloren had.

21:53 21 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383148073577172994

17:00 17 uur . Jekaterinenburg zwoegt zich naar finale. Emma Meesseman en Jekaterinenburg hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de finale van de EuroLegue. In de Final 4 rekende het Russische topteam in de halve finales af met thuisploeg Fenerbahçe na een zenuwslopende wedstrijd: 84-88. Jekaterinenburg is de titelverdediger in de EuroLeague en het won de sterkste Europese competitie al 5 keer. Maar het Fenerbahçe van de Oekraïense sterspeelster Alina Jagoepova bleek een taaie klant voor Meeseman en co. Het Turkse team knokte zich in het slotkwart weer helemaal in de match: 79-79 met nog drie minuten te gaan. Maar net op dat moment maakte Emma Meesseman haar enige drie punten van de wedstrijd en het ervaren Jekaterinenburg, met ook nog ronkende namen als Quigley, Stewart, Torrens, Griner en Vandersloot in de gelederen, hield het hoofd koel in een spannend slot: 84-88. Quigley (27), Stewart (17) en Griner (16) namen het leeuwendeel van de punten voor zich. Emma Meesseman was naast haar drie punten ook nog goed voor 6 rebounds, 2 steals, 1 assist en 1 blockshot. . Jekaterinenburg zwoegt zich naar finale Emma Meesseman en Jekaterinenburg hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de finale van de EuroLegue. In de Final 4 rekende het Russische topteam in de halve finales af met thuisploeg Fenerbahçe na een zenuwslopende wedstrijd: 84-88.

Jekaterinenburg is de titelverdediger in de EuroLeague en het won de sterkste Europese competitie al 5 keer. Maar het Fenerbahçe van de Oekraïense sterspeelster Alina Jagoepova bleek een taaie klant voor Meeseman en co. Het Turkse team knokte zich in het slotkwart weer helemaal in de match: 79-79 met nog drie minuten te gaan.

Maar net op dat moment maakte Emma Meesseman haar enige drie punten van de wedstrijd en het ervaren Jekaterinenburg, met ook nog ronkende namen als Quigley, Stewart, Torrens, Griner en Vandersloot in de gelederen, hield het hoofd koel in een spannend slot: 84-88.

Quigley (27), Stewart (17) en Griner (16) namen het leeuwendeel van de punten voor zich. Emma Meesseman was naast haar drie punten ook nog goed voor 6 rebounds, 2 steals, 1 assist en 1 blockshot.

17:00 17 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383071511137771521

16:59 16 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383069298231373832

16:59 16 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383050179927011334

16:59 16 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383047430682279940

16-04-2021 16-04-2021.