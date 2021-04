16 clubs krijgen financiële waakhond, die punten kan aftrekken of transfers blokkeren

Niet zwart-wit geoordeeld

Woensdag deelde de Licentiecommissie van de KBVB de licenties voor 1A en 1B uit. Alleen KV Oostende en Moeskroen vallen (voorlopig) uit de boot. 16 van de huidige clubs uit 1A en 1B kregen een licentie, op voorwaarde dat ze akkoord gingen dat ze "onder toezicht" worden gehouden.

"De cijfers die we in februari naar buiten brachten (zie lees ook) waren een duidelijke wake-upcall over de financiële situatie van onze profclubs", verklaart licentiemanager Nils Van Brantegem.

"Ofwel konden we nu heel zwart-wit oordelen om wel of niet een licentie te geven. Ofwel konden we samen met de clubs zoeken naar manieren om in deze moeilijke tijden door de coronacrisis de clubs op de goede weg te zetten. We hebben voor het laatste gekozen."