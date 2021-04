"Wist dat het er nog in zat toen Cav me op training al lachend passeerde"

Michel Wuyts plaatst wel een kanttekening: "Qua sprinters is het gewicht van die Ronde van Turkije jammer genoeg niet zo geweldig. Ik doe geen afbreuk van zijn waarde, verre van. Ik vind het fantastisch voor hem, die drie zeges op rij. Maar je moet het wel in zijn context zien."

"Als het bij één ploeg kon, dan was het bij Deceuninck-Quick Step", weet José De Cauwer. "Hij rijdt daar met de fiets waar hij graag meer rijdt, wat voor hem belangrijk is. Bij die ploeg kon hij ook rustig groeien."

Mark Cavendish gooit momenteel hoge ogen in de Ronde van Turkije, waar de teller van de Brit nu op 3 ritzeges staat. Wie had dat nog verwacht na enkele magere jaren?

In december merkte ik dat hij nog veel werk had, maar in januari passeerde hij me al lachend op training. Toen wist ik dat het er nog in zat.

Wat had ploegmaat Yves Lampaert verwacht van de terugkeer van Cavendish bij het team? "Het was een beetje afwachten. Zeker op het eerste trainingskamp merkte ik dat hij nog veel werk had", vertelt Lampaert.

"Maar in januari deden we op training wedstrijdjes van 4 kilometer. In één "koerske" zat hij bij mij. Ik ging aan op 200 meter met Cavendish in mijn wiel en hij passeerde me al lachend. Op dat moment wist ik dat het er nog in zat."

Eddy Planckaert is ook onder de indruk: "Van Mark Cavendish heb je het laatste nog niet gezien dit jaar, geloof mij. Hij heeft twee jaar in zijn kot gezeten en nu breekt hij los. Hij heeft vleugels gekregen nu."