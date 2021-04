UEFA: "Stadion in Rome mag voor minstens 25% gevuld zitten tijdens EK"

De UEFA wil tijdens het EK dolgraag fans in de stadions zien. Alle speelsteden moeten tegen 19 april laten weten of dat mogelijk is. Al 8 van de gaststeden, waaronder Kopenhagen en Sint-Petersburg, hebben de belofte gedaan om supporters te kunnen ontvangen tijdens het toernooi.

En ook in Rome zullen er dus fans zitten. De Italiaanse bond stelde dinsdag de plannen voor aan de overheid en die gaan in op de vraag. "Ik snap dat sommige mensen met bezorgdheden zitten, maar we moeten moedig zijn en ons richten op 11 juni met het idee dat Italië de trein weer op de rails krijgt", zei de bondsvoorzitter.

Van de overheid mag het stadion voor minstens 25 procent gevuld worden, goed voor 16.000 toeschouwers. "Het betreft gevaccineerde personen, ofwel personen die een negatieve test kunnen voorleggen ofwel reeds slachtoffer geweest zijn van COVID-19, met mondmaskers en social distancing in de tribunes."

"We brengen de UEFA zo snel mogelijk op de hoogte van dit nieuws", klonk het dinsdag. Een dag later was dat gebeurd en werd het nieuws bevestigd door de UEFA.

Rome speelt gastheer voor de openingsmatch van het EK tussen Italië en Turkije, voor de twee andere groepsmatchen van de Italianen en voor een kwartfinale.