Mignolet: "Je bent nooit klaar met Liverpool in de Champions League"

"Laat ons hopen dat ze niet alleen doorstoten in de Champions League, maar ook dat ze zich vooral kunnen plaatsen voor de Champions League van volgend jaar, want daar hebben ze op dit moment een vettere kluif aan in de Premier League."

"Het wordt moeilijk, maar met Liverpool in de Champions League weet je nooit", zei Simon Mignolet in De Tribune. "Ze hebben zich al uit moeilijkere situaties gered. Zoals na de 3-0-nederlaag in Barcelona (Liverpool won toen thuis met 4-0, Mignolet zat op de bank) of in de finale tegen Milan (in 2005). Je bent nooit klaar met Liverpool."

De heenwedstrijd vorige week in Madrid deed bij momenten pijn aan de ogen voor supporters van Liverpool. Zeker de eerste helft. Met een 3-1-einduitslag is Real favoriet voor de terugmatch, maar onmogelijk is de opdracht voor de thuisploeg zeker niet.

"Liverpool zonder Van Dijk is hemelsbreed verschil"

Liverpool begon na zijn titel vorig jaar opnieuw ijzersterk aan het seizoen, maar staat momenteel pas 6e in de Premier League. Een plaats die geen recht geeft op Europees voetbal. De prestaties van Alisson Becker, de opvolger van Simon Mignolet in doel, zijn exemplarisch voor het seizoen van Liverpool.

Vorig seizoen presteerde de doelman ijzersterk, dit seizoen haalt hij een veel lager niveau. "Dat zal verschillende redenen hebben", zei Mignolet. "Enerzijds heeft hij enkele blessures gehad, maar er is ook het feit dat ze Virgil van Dijk al bijna heel het seizoen missen."

"Dat is toch een brok stabiliteit die wegvalt. Dat was eigenlijk al een verschil toen ik er nog was. Van Dijk is gekomen toen ik op de bank verzeild geraakte. Van het moment dat hij begon te spelen incasseerden we geen doelpunten meer. Liverpool met of zonder hem is volgens mij een hemelsbreed verschil."



"Presteren voor de buitenwereld gaat om winnen, maar als je minder stabiliteit hebt en je verliest makkelijker dan kom je vaker in een negatieve spiraal terecht. Dan wordt het altijd moeilijker, zeker in de Premier League, wat een erg moeilijke competitie is."

"Kan je geen reeks vasthouden en straal je niet uit dat je onoverwinnelijk bent -zoals Liverpool twee seizoenen deed -, dan is het moeilijk om thuismatchen te winnen. Zeker zonder thuispubliek. Clubs gaan nu naar Anfield met het idee dat er iets te rapen valt in plaats van "oei" te denken zoals vroeger."