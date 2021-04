De logica van Vanhaezebrouck: "We zijn beter tegen Charleroi in gele shirts"

AA Gent speelde gisteren thuis niet in het vertrouwde blauwe shirt maar in het gele derde shirt. Raar, vonden de Gentse fans op sociale media, die hun ploeg liever in hun blauw-witte clubkleuren hadden zien spelen.

Achteraf had coach Hein Vanhaezebrouck op de persbabbel een opvallende uitleg klaar. "Ik ben de verantwoordelijke daarvoor. Ik snap dat de fans het willen weten, het is een lang verhaal."

"In 2014-2015 werden we kampioen met Gent. Maar bijna liepen we de titel mis, omdat we toen onder andere maar 1 op 6 pakten tegen Charleroi. Ik stelde toen vast dat het kleurverschil tussen ons blauw tenue en de zwart-witte outfit van Charleroi niet duidelijk genoeg was."

"Blauw en zwart samen, dat vind ik echt een probleem", vertelt Vanhaezebrouck met een knipoog. "Ik heb toen op een bepaald moment beslist om niet meer in het blauw te spelen tegen hen en voortaan in het geel. Sindsdien hebben we veel meer matchen gewonnen tegen Charleroi."

"In de beker speelde we nog in het blauw tegen hen en wonnen we ook, maar daar hadden we na 20 minuten al 0-5 kunnen achterstaan. Dat mogen we niet vergeten. Uiteindelijk heeft het nu opnieuw goed uitgepakt, ook al speelde Charleroi nu wel met witte broek en kousen."

"Ik snap dat de supporters vooral blauw willen zien. Ik kan je ook verzekeren dat we volgend jaar zo veel mogelijk in het blauw zullen spelen en op verplaatsing in het wit-blauw. We hebben nu al 6 jaar de gele shirts en dat zal de derde kleur nog wel even blijven, maar we zullen er zo weinig mogelijk in spelen", besloot hij.