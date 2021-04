Van degradatieklant naar CL-kandidaat: het succes van West Ham verklaard

Wie voor dit seizoen had voorspeld dat West Ham zou meebikkelen om de Champions League-tickets in Engeland, was wellicht gek verklaard. Maar de ploeg uit Oost-Londen, die vorig jaar net boven de degradatiezone eindigde, staat na 30 speeldagen zowaar 4e. "Wat ze doen, overtreft alle verwachtingen", klinkt het in de lokale media.

"Met Moyes opnieuw aan het roer keerde het tij"

Om het succes van West Ham te verklaren legden we ons oor te luister bij Thomas Clarke, West Ham-correspondent van Football.London. "Dat West Ham het zo goed zou doen, had absoluut niemand verwacht", opent hij. "Vooraf beschouwd was de middenmoot een straffe prestatie geweest, gezien vorig seizoen, maar wat ze nu doen overtreft alle verwachtingen."

Vorig seizoen sukkelde West Ham naar een troosteloze 16e plaats in de stand, amper 5 puntjes boven de degradatiezone. "Toen David Moyes op het einde van 2019 overnam, stond West Ham op basis van doelsaldo net boven de rode zone. Maar met hem aan het roer keerde het tij."

Moyes was eerder in 2018 al coach in West Ham en slaagde er toen in het zinkend schip in de Premier League te houden. Toch ging de club toen niet met hem verder. "Na zijn mindere passages bij onder meer Manchester United en Sociedad was er wat scepsis rond Moyes, maar dat hij veel ervaring heeft kan niemand tegenspreken."

"Ondanks die twijfels koos West Ham eind 2019 opnieuw voor Moyes en op korte tijd heeft hij de trein weer op de rails gekregen. Al snel oogden de spelers opnieuw scherp en gemotiveerd. Bovendien deed de club sindsdien enkele belangrijke transfers, die het verschil hebben gemaakt."

"Thomas Soucek steekt er echt bovenuit"

Eén van die nieuwkomers was Thomas Soucek. De lange Tsjech werd sceptisch ontvangen door zijn nogal houterig voorkomen, maar groeide in een mum van tijd uit tot draaischijf op het middenveld. "Hij steekt er echt bovenuit. Hij is een oldskool box-to-box-speler, met ook nog scorend vermogen. Zijn samenwerking met Declan Rice is fantastisch." Een andere speler die dit seizoen bij West Ham openbloeide, is Jesse Lingard. De Engelse international had zich bij Manchester United zowat ontpopt tot levende "meme" en kwam nog amper van de bank. In Londen zit hij ondertussen na amper 8 wedstrijden al aan 6 goals en 3 assists.

"Hij doet het fantastisch", ziet ook Clarke. "Zijn impact is enorm. Bij United was zijn verhaal afgelopen, maar hier heeft hij opnieuw de spelvreugde teruggevonden. Hij is er nog niet lang, dus we moeten nog voorzichtig zijn, maar met hem heeft West Ham echt een wapen erbij."

Thomas Soucek is de draaischijf op het middenveld.

"Slechte relatie tussen fans en eigenaars zal niet snel veranderen"

Dat West Ham net nu in coronatijd het goede spel opnieuw heeft teruggevonden, is zuur voor de fans in Oost-Londen. Zij moesten de afgelopen jaren matig voetbal aanschouwen en leven ook al enkele jaren in conflict met het beruchte eigenaarsduo David Sullivan en David Gold, dat in de jaren 70 ook carrière maakte in de porno-industrie.

"Het goede spel heeft die relatie (nog) niet kunnen herstellen. De fans verwijten de voorzitters nog steeds een gebrek aan steun en een gebrek aan middelen voor versterkingen. Die slechte verhouding zal ook niet meteen veranderen. Ook het gecontesteerde vertrek uit "The Boleyn" en de intrek in het nieuwe stadion speelt daarin een rol."

Onverwachte topper tegen Leicester op zondag