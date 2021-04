Ronde van Turkije: Terugkeer Jakobsen, Philipsen versus "oude rivalen" Cavendish en Greipel?

5 à 6 kansen in 8 dagen: de sprinters zullen de komende week in Turkije zeker aan hun trekken komen. Deceuninck-Quick Step, dat de zegestand topt, heeft die boodschap begrepen en beschikt over een waaier aan sprintmogelijkheden. The Wolfpack heeft al 11 ritzeges in Turkije geboekt en rekent in eerste instantie op Mark Cavendish en Alvaro Hodeg om dat aantal aan te dikken.



Cavendish werd woensdag 3e in de Scheldeprijs, Hodeg staat ook al sinds oktober 2019 droog. Maar de meeste aandacht zal uiteraard gaan naar Fabio Jakobsen, die voor het eerst sinds zijn akelige val in de Ronde van Polen in augustus vorig jaar weer een rugnummer zal opspelden. Of de Nederlander zich kan, wil en durft te mengen in de sprints, is nog een vraagteken. Vrijdagmiddag praat hij met de pers. Weer renner zijn zal voor Jakobsen in se al een overwinning betekenen.

Mark Cavendish won tijdens zijn vorige passage bij Quick Step 7 ritten in Turkije.

Fabio Jakobsen blikt vooruit op ploegkanaal: "Ik moet deze koers gebruiken als voorbereiding op rest van het seizoen en rest van mijn carrière"

Recordhouder Greipel

Met Deceuninck-Quick Step, Astana-Premier Tech en Israel Start-Up Nation verschijnen er in Turkije slechts 3 WorldTour-teams aan de start. Bij die laatste ploeg wordt André Greipel normaliter de vooruitgeschoven man. Greipel, 38 jaar, keert voor het eerst sinds 2016 terug naar Turkije. Met 11 ritzeges is hij recordhouder in de Turkse meerdaagse. "We hebben hard gewerkt aan onze sprinttrein", vertelt de Duitser, die sinds mei 2018 op een zege wacht. "Onze trein is nog niet perfect, maar we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. In Turkije krijgen we waarschijnlijk meerdere kansen." Krijgen we de komende dagen dan ook duels uit de oude doos tussen Greipel en Cavendish? De Brit en de Duitser waren ploegmaats van 2007 tot 2010 bij Team Columbia en HTC, maar ze waren vooral twee hanen op één erf. Het boterde destijds niet tussen de snelheidsduivels, waarna Greipel voor een zeer succesvol Belgisch luik bij Lotto opteerde.

Tussen Greipel en Cavendish ontstond er snel behoorlijk veel wrevel. Kopman Cav gunde zijn Duitse luitenant een ritzege in de Giro van 2008, maar de Duitser benadrukte dat hij die dag gewoon sneller was.

Na de scheiding konden Cavendish en Greipel beter met elkaar opschieten.

Is Philipsen gelanceerd?

Wie met veel vertrouwen op het vliegtuig naar Turkije is gestapt, is Jasper Philipsen. Hij boekte woensdag in de Scheldeprijs zijn eerste overwinning van het seizoen. Alpecin-Fenix hoeft in deze rittenkoers niet te kiezen tussen Tim Merlier en Philipsen. De voormalige Belgische kampioen blaast even uit na een vruchtbaar voorjaar en bereidt normaal gezien de Ronde van Italië (start op 8 mei) voor. Philipsen kan in Turkije rekenen op onder meer Lionel Taminiaux, Duits kampioen Marcel Meisen en de Italiaan Sacha Modolo.

Kijk nog eens naar de sprintzege van Jasper Philipsen in de Scheldeprijs:

Kudus nu wel voor eindwinst?

Met welke namen houden we nog rekening op de deelnemerslijst? Astana-Premier Tech rekent op Merhawi Kudus, 3e in 2019, de vorige editie. In 2020 werd er niet gekoerst in Turkije door de coronapandemie. Giovanni Visconti (Bardiani) en Simon Pellaud (Androni) hebben altijd enkele aanvalsgolven in petto, de jonge Vikingen van Uno-X en Bingoal-Wallonie Bruxelles kunnen alle goeie intenties uit de Vlaamse voorjaarskoersen proberen te bevestigen en Pierre Rolland (B&B) heeft zijn oude klimmersbenen misschien nog eens van stal gehaald.

Het podium in 2019: Grossschartner werd eindwinnaar voor Conti en Kudus.