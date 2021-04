Orel Mangala langer bij Stuttgart: "Geweldig om hier te kunnen blijven"

Het jeugdproduct van Anderlecht was zichtbaar tevreden met zijn contractverlenging: "Ik ben heel trots dat ik hier langer kan blijven. De sfeer is geweldig en ik ga er alles aan doen om het vertrouwen dat de club in mij heeft om te zetten in goede prestaties op het veld."

"De ontwikkeling die Orel Mangala in de laatste 2 seizoen doormaakt, is bijzonder knap", vertelde sportief directeur Sven Mislintat. "We zijn er zeker van dat hij de kwaliteiten heeft om uit te groeien tot een topspeler."

Mangala brak dit seizoen op het hoogste niveau helemaal door aan de zijde van de Japanner Wataru Endo (ex-STVV). De centrale middenvelder kreeg ook zijn eerste uitnodiging voor de Rode Duivels, maar een hamstringblessure gooide roet in het eten.

Stuttgart nam Mangala in de zomer van 2017 nog voor een kleine 2 miljoen euro over van Anderlecht. In het seizoen 2018/19 speelde hij op uitleenbasis voor SV Hamburg.