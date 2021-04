RvV anders bekeken: paaseitje voor Lampaert, frietjes voor Theuns en de fout van Frank

Melk? Praliné? Wit? De renners mogen zelf kiezen!

Snel wat frieten in de mond proppen

Herman De Croo nu wel met mondmasker

Vorig jaar was er wat deining over Herman De Croo die langs het parcours stond en geen mondmasker droeg.

Renners gooien hun afval netjes weg:

Frank is beter in weersvoorspellingen

Onze weerman Frank Deboosere is een krak. Hij voorspelde droog weer in de Ronde, met bewolking in de loop van de dag en een zacht briesje uit het noorden en later het zuidwesten.

"De temperaturen klimmen naar 10 tot 12 graden. Ik denk dus niet dat het weer een bepalende factor zal zijn voor Wout van Aert om te winnen", waagde Frank zich in een adem ook aan een sportvoorspelling.

Het enige dat niet klopte, was de prono met Wout van Aert. Na de Ronde stuurde Frank een tweetje over zijn verkeerde inschatting.