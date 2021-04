Vini Zabu wacht niet op sanctie van de UCI en schorst zichzelf

"We hebben besloten alle activiteiten van onze ploeg stop te zetten tot we complete duidelijkheid hebben over de zaak "De Bonis"", lezen we in een mededeling.

"Het is de enige juiste manier van handelen, want we blijven nauw samenwerken met de UCI," zegt het team nog.

De Italiaanse renner Matteo De Bonis testte in februari positief op EPO bij een dopingtest buiten competitie.

Vini Zabu zal waarschijnlijk 15 tot 45 dagen geschorst worden. De sanctie is conform het reglement van de UCI, aangezien een andere renner van de ploeg, Matteo Spreafico, positief heeft getest tijdens de Giro afgelopen oktober.