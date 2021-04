Tony Van den Bosch voelt zich "genaaid" na "matchfixing" bij Nederlandse ex-club

De Belgische basketbalcoach gaf indertijd zijn ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen controle meer had over zijn ploeg. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft anderhalf jaar lang in het geheim onderzoek gedaan, zo weet de NOS.

"Er is een redelijk vermoeden dat er matchfixing heeft plaatsgevonden", bevestigt bestuurslid Peter Vogelzang. Het zou gaan om ten minste vier spelers met een buitenlands paspoort. Ze zijn in de zomer van 2020 gehoord en hebben tegenover de NOS ontkend wedstrijden met opzet verloren te hebben.

Het gaat om duels tussen maart en mei 2019, onder meer met Rotterdam en Zwolle. Bijna twee jaar geleden, op 4 april 2019, verloor Aris met 79-65 van Weert, op dat moment de hekkensluiter. Gokkers zouden geweten hebben dat Aris met minimaal tien punten verschil zou gaan verliezen.

De NOS ging een reactie sprokkelen bij Van den Bosch, die na die match tegen Weert zijn ontslag indiende: "Ja, op z'n Nederlands gezegd: ik voelde me wel genaaid", aldus. onze landgenoot.

"De ene week goed, de andere week verschrikkelijk slecht. We wonnen in Groningen met 15 punten, daarna verloren we in Amsterdam weer met 25, 30 punten, om dan weer in Weert, die laatst geklasseerd stonden, ook weer onderuit te gaan."