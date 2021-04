Super League aan vooravond play-offs: "Sprongetje toen Anderlecht verloor"

Club Brugge daagt zaterdag (03/04) OH Leuven uit. Ook Gent en Standard kijken elkaar dan in de ogen. Enkel Anderlecht hoeft zaterdag niet op te draven.

Topfavoriet Anderlecht speelt in Play-off I tegen Standard, OH Leuven, KAA Gent en Club YLA, de vrouwelijke evenknie van Club Brugge.

Leo Van der Elst: "3e plaats is realistisch"

"We gaan zaterdag op volle sterkte beginnen met onze jonge ploeg. We zullen veel ervaring kunnen opdoen wanneer we week na week knokken voor de 3 punten."

"De 3e plaats is realistisch voor ons. Ik denk dat de kloof tussen plaats 3 en 5 slechts 3 of 4 punten is. Dat is zeker overbrugbaar op 8 wedstrijden."

Leo Van der Elst kon met Club YLA het 5e en laatste ticket voor Play-off I bemachtigen. Hij blikt positief vooruit op de titelstrijd: "3 weken geleden wisten we dat ons Play-off I-doel bereikt was. Sindsdien kijken we er enorm naar uit."

"De afgelopen wedstrijden tegen de top 4 hebben we wel 0 op 12 gehaald. We zullen dus vol aan de bak moeten vanaf zaterdag. Het verleden heeft ons geleerd dat een goede start zeer belangrijk is."

Heleen Jaques: "Positieve flow doortrekken"

"We willen zo hoog mogelijk eindigen. De ploeg zit in een positieve flow en we hopen die lijn door te trekken in de play-offs."

AA Gent sloot de reguliere competitie als 3e af. "We spelen elke wedstrijd om te winnen en dan zien we wel waar het schip strandt", aldus aanvoerder Heleen Jacques.

Is de hegemonie van Anderlecht negatief voor de competitie?

Anderlecht had de competitie met het maximum van de punten kunnen afsluiten, maar het verloor op de valreep nog. Is die dominantie niet noodlottig voor de competitie?

"Je kan het niet 100% positief noemen", vertelt Van der Elst. " Toch heb je dat in andere landen ook in het vrouwenvoetbal: Bayern is autoritair leider in Duitsland, in Frankrijk regeert Lyon en in Spanje is Barcelona heel vaak superieur."

"We merken wel dat de kloof met Anderlecht na Nieuwjaar wat kleiner geworden is. Die kloof mag de komende jaren blijven terugvallen, zodat we wat meer spanning krijgen in onze competitie."

"Ik denk ook dat er een paar mensen een sprongetje in de lucht hebben gemaakt toen Anderlecht niet ongenaakbaar bleek. Proficiat aan Woluwe. Dat was een heel knappe overwinning."

"Natuurlijk kun je Anderlecht niets verwijten. Het is aan ons om hen het vuur aan de schenen te leggen."