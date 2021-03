Gewichthefster Nina Sterckx: "Ik mik op een top 8-plaats op EK"

Dit weekend zullen er in Moskou ettelijke kilo's de hoogte in worden gejaagd. Het EK gewichtheffen staat daar gepland en met Nina Sterckx heeft ons land een outsider in de gelederen. Al tempert 's lands sterkste vrouw die verwachtingen: "Ik zou graag in de top 8 eindigen."

Haar naam laat het al uitschijnen: de sterkste vrouw van ons land heet Nina Sterckx. De nog maar 18-jarige Sterckx heeft al een stevig palmares bijeen getrokken en gestoten. Bij de jeugd werd ze Europees en wereldkampioene en vorig jaar werd ze bij de senioren 8e op het EK. Komend weekend zou ze op het EK gewichtheffen in Moskou minstens even goed willen doen. Een makkelijke klus wordt dat niet, want na 1 jaar zonder internationale competitie (door corona) is het moeilijk om in te schatten hoe ze zal presteren. "Het wordt een beetje afwachten, maar ik zou toch wel graag in de top 8 eindigen. Zeker met het moeilijke jaar dat ik achter de rug heb, zou ik enorm tevreden zijn als ik bij de beste 8 ben", vertelt Nina Sterckx.

Olympisch ticket is veraf

Nina Sterckx heeft nog geen ticket op zak voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. De pupil van coach Bieke Vandenabeele kan zich in principe nog altijd plaatsen voor de Spelen, al wordt dat bijzonder moeilijk.

"Als ik naar de cijfers kijk, moet Nina bijna Europees kampioene worden om naar de Spelen te mogen. Het wordt dus enorm moeilijk, maar je weet nooit", blijft Vandenabeele positief.

Ook Sterckx zelf beseft dat een olympisch ticket veraf is: "Momenteel zit het er niet echt in, de kans is heel klein. Natuurlijk zal ik mijn best blijven doen en dan zien we wel."

Gewichtheffen ligt onder vuur

Nina Sterckx, naast gewichthefster ook studente fysica, mikt vooral op de Spelen van 2024 in Parijs. Maar of gewichtheffen dan nog een olympische discipline is, is nog maar de vraag. "Er zijn de laatste jaren heel veel dopinggevallen geweest in het gewichtheffen. Het Internationaal Olympische Comité (IOC) is kwaad op de internationale federatie. En terecht natuurlijk", vertelt coach Bieke Vandenabeele.

"Als er niets wordt gedaan aan de dopingproblematiek, dreigen ze ermee om het gewichtheffen van de olympische lijst te gooien."

Voor Nina Sterckx zou dat natuurlijk een serieuze domper zijn: "Dat zou heel erg en enorm jammer zijn, omdat ik daar al die jaren voor getraind heb."