Nederland rouwt om 3-voudig paralympisch kampioene Bibian Mentel (48)

Bibian Mentel betekende voor onze noorderburen wat Marieke Vervoort voor ons heeft betekend. De snowboardster heeft 3 paralympische en 7 wereldtitels op haar naam staan, maar daarnaast inspireerde ze ook heel wat landgenoten.

Met haar stichting Mentelity Foundation spoorde Mentel jongeren met een lichamelijke beperking aan om ook op een plank te gaan staan.

Mentel zelf moest haar rechteronderbeen laten amputeren om een kwaadaardige tumor een halt toe te roepen. Het overkwam haar in 2001, in volle voorbereiding op de Spelen van 2002 in Salt Lake City.

De Nederlandse bleef niet bij de pakken zitten en greep haar kansen op de Paralympische Spelen. In 2014 gleed ze naar goud op de snowboardcross, dat kunstje herhaalde ze in 2018. Meer nog, ze deed er goud in de slalom bovenop.

Kanker verdween helaas nooit uit het leven van Mentel. Gisteren overleed ze na uitzaaiingen in haar hersenen. De familie maakte het nieuws bekend op de Instagrampagina van de atlete.