Rolstoelatlete Marieke "Wielemie" Vervoort is overleden

Triatlete wordt paralympische topatlete

Omdat haar ziekte haar steeds meer in haar greep kreeg, stapte Vervoort over van de lange naar de korte afstand. Opnieuw met succes. Op de Paralympische Spelen van Londen 2012 veroverde ze goud op de 100 meter en zilver op de 200 meter.

Door een zeldzame spierziekte belandde Marieke Vervoort al op jonge leeftijd in een rolstoel. Toch bleef ze haar sportdromen najagen. Als triatlete werd ze twee keer wereldkampioen en nam ze deel aan de Ironman in Hawaï.

Als het lichaam tegenwerkt

Door haar sportieve prestaties en doorzettingsvermogen was Marieke Vervoort een inspiratiebron voor velen. Het leverde haar niet alleen een pak trofeeën (2x Paralympiër van het Jaar, Vlaamse Reus,...) op, maar ook enkele officiële onderscheidingen (Grootofficier in de Kroonoorde, Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap,...).

Bij al die gelegenheden werd Vervoort steevast vergezeld door haar trouwe hond Zenn. De opgewekte en vlotte Vervoort was een graag geziene gast op tv. Maar achter haar glimlach ging heel wat leed schuil. In Het Huis getuigde Vervoort openhartig over haar plannen om een einde aan haar leven te maken. In een beklijvende scene kwam ook haar dagelijkse gevecht met haar ziekte aan het licht.