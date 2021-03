Beerschot breekt contract aanvaller Noubissi open

"Ik hoopte op deze verlenging", legt Marius Noubissi uit. "Ik hou echt van Beerschot en van Antwerpen. Ik ben in mijn drie seizoenen hier verliefd geworden op de stad en op de club. Ik wil hier zelfs na mijn carrière graag blijven."

"We zijn blij iemand als Marius langer bij de club te houden", vult technisch manager Sander van Praet aan. "Marius is een krachtige en doelgerichte spits. Een belangrijk profiel in het moderne voetbal. Hij heeft zijn waarde al bewezen en zal dat in de toekomst nog doen."

Noubissi belandde in 2018 op het Kiel en scoorde al 23 goals in 72 wedstrijden. Dit seizoen staat zijn teller op 4 treffers en 3 assists in zestien competitiematchen.