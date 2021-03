Jasper Stuyven: "Frustrerend dat mijn kansen worden weggenomen"

Bij Trek-Segafredo tasten ze nog in het duister of ze woensdag van start mogen gaan in Dwars door Vlaanderen. "Ik heb al een mooie zege op zak. Maar het feit dat ik momenteel gefrustreerd ben, wijst erop dat ik hongerig ben naar meer", zegt Stuyven.

Stuyven mag hopen op Waregem omdat hij laagrisicocontact is

Jasper Stuyven miste gisteren Gent-Wevelgem nadat 2 personen uit zijn team Trek-Segafredo positief getest hadden op het coronavirus. "Ik was geen close contact van de mensen die positief getest hebben. Ik hoef dus niet in volledige quarantaine. Dat betekent dat ik wel nog buiten mag trainen." "De rest van de dag zit ik alleen op mijn kamer. We zitten ook niet samen aan tafel. We werken wel aan een oplossing om gespreid in de eetzaal te zitten. Dan kunnen we toch nog eens uit onze kamer."

Het is afwachten wat de testen zullen uitwijzen. Hopelijk komen er geen extra positieve gevallen naar boven en kunnen we gewoon koersen. Jasper Stuyven

Wat met Dwars door Vlaanderen? Heeft Stuyven daar al duidelijkheid over? "Ik hou met beide scenario's rekening. Hopelijk krijgen we zo snel mogelijk een ja of een neen." "Het is vooral afwachten wat de testen zullen uitwijzen. Hopelijk komen er geen extra positieve gevallen naar boven in de ploeg en kunnen we gewoon koersen." Volgens onze informatie mogen laagrisicocontacten (zoals Stuyven) starten in Dwars door Vlaanderen als ze negatief testen.

"Door zege in Sanremo relativeer ik gemakkelijker"

Stuyven baalt natuurlijk over de situatie, vooral omdat het uitgerekend in deze belangrijke periode is. "Het is frustrerend dat mijn kansen worden weggenomen op het moment dat ik in goede vorm ben." "Anderzijds heb ik wel een mooie overwinning op zak met Milaan-Sanremo. Maar het feit dat ik gefrustreerd ben, wijst erop dat ik honger heb naar meer." Wat als straks ook bekend gemaakt wordt dat Parijs-Roubaix uitgesteld wordt? "Dan zal ik niet veel koersen gereden hebben in de belangrijkste weken van het jaar."

"Over Parijs-Roubaix is er momenteel heel positieve en heel negatieve berichtgeving. Het heeft geen zin om me daarover druk te maken. Ik zou natuurlijk graag hebben dat de wedstrijd doorgaat. Als Roubaix uitgesteld wordt, dan is dat een pijnlijke teleurstelling."

"Gelukkig heb ik al een monument op zak, dat zorgt ervoor dat ik het allemaal wat gemakkelijker kan relativeren."