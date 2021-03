1, 2 en 3: dominant Ineos palmt eindpodium Catalonië in

Na de zege in de tijdrit op dag 2, met Rohan Dennis, sloeg Ineos een dag later opnieuw toe in de klimrit naar Vallter 2000. Adam Yates legde er met zijn zege de basis voor zijn eindzege, na sterk voorbereidend werk van zijn Ineos-ploegmaats.

In de rit naar Port Ainé op donderdag, viel João Almeida ertussenuit, waardoor het Ineos-podium gevormd werd. Dat podium hield ook vandaag in de slotrit gemakkelijk stand.

"We waren naar hier gekomen met grote ambities en we worden zowaar 1e, 2e en 3e", reageerde een gelukkige Yates na afloop van de slotrit in Barcelona.

"Ik kan er moeilijk meer over zeggen. We hebben als team gewoon een perfecte wedstrijd gereden, de hele week, en vandaag ook nog. Het was een zware dag, zeker door de opeenvolging aan beklimmingen in de finale. We hoopten hier de eindzege te pakken, maar dat we het hele podium zouden bezetten? Fantastisch gewoon", besluit hij.