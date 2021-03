Walls positief op corona, Bora-Hansgrohe mag niet starten in de E3

Matthew Walls had zowel bij zijn eerste als tweede test een positief resultaat. Bora-Hansgrohe deed vervolgens PCR-tests bij alle andere renners en personeelsleden, die allemaal negatief waren.

"Maar ondanks dit mag de ploeg, volgens de richtlijnen van de Belgische wielerbond, vandaag niet starten", laat de Duitse formatie weten.

Dat is vooral een streep door de rekening van Nils Politt, die dit seizoen al top 10 reed in de Omloop, Kuurne én de Bredene-Koksijde Classic. Bovendien eindigde de Duitser in de vorige editie van de E3 6e.