Vloot van Team Belgium breidt uit: ook Belgisch zeilduo naar Tokio

Anouk Geurts en Isaura Maenhaut stomen zich klaar voor Parijs 2024, maar de zeilsters mogen komende zomer al eens van de Spelen proeven in Tokio.

Op de olympische selectiewedstrijd in Lanzarote heeft het duo het laatste Europese ticket veroverd in de 49er FX, een snelle en spectaculaire boot die (bijna) over het water vliegt.

Bij de mannen hebben Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers naast het olympisch ticket gegrepen. 5 jaar geleden in Rio waren ze er nog bij, Tokio hebben ze niet gehaald. Een mastbreuk in de 11e manche deed het duo de das om.