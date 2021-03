Van Avermaet na E3: "We gingen in de fout door niet meteen te reageren op Asgreen"

Na afloop van de E3 hebben AG2R-kopmannen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet met gemengde gevoelens teruggeblikt op hun wedstrijd. De 2 vrienden waren mee in de elitekopgroep, maar bij de ultieme aanval van winnaar Asgreen reageerden ze te laat, waardoor de vogel uiteindelijk gaan vliegen was. "We hadden meteen moeten reageren", aldus Van Avermaet.