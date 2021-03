"Max Verstappen is de coureur waar iedereen naar uitkijkt"

Bas Leinders (45) wil titelverdediger Mercedes niet onderschatten na mindere resultaten tijdens de testen voor het nieuwe seizoen. "De Duitsers beschikken over een enorme veerkracht", weet hij. "Kleine dingen verbeteren: daar zijn ze een kei in. Lewis Hamilton is en blijft dus de titelkandidaat voor mij."

"Al maakt de Red Bull-auto van Max Verstappen een erg goede indruk. Hij ziet er snel uit", gaat Leinders voort. "Daarom wordt Verstappen de grootste uitdager van Hamilton. Het is de man waar iedereen naar uitkijkt."

Voorwaarde is dat Verstappen zijn auto (bijna) elke race over de finish krijgt. Vorig seizoen moest hij 5 keer opgeven. "Dan kan je de wereldtitel vergeten", weet Leinders, "maar op het einde van 2020 zag de Red Bull er betrouwbaar uit."

"Dit weekend maakt Verstappen alleszins een grote kans om de openingsrace te winnen. Omdat de Mercedes nog niet op punt staat. En omdat de verraderlijke bochten in Bahrein staan altijd garant voor verrassingen."