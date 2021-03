Vansevenant gegrepen in slotkilometer, Vingegaard wint in Coppi e Bartali

Na een massaspurt en een ploegentijdrit heeft een heuvelachtige rit voor het nodige spektakel gezorgd in de Coppi e Bartali. Mauri Vansevevant stak een hand uit naar de zege in rit 2, maar de jonge Belg werd op 500 meter van de streep nog voorbijgesneld door enkele achtervolgers. Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma won, Ben Hermans was 4e, Vansevenant 6e en van Wilder 7e.