Tom Pidcock voegt Ronde toe aan programma, maar past voor Roubaix

Aanvankelijk zou Tom Pidcock in zijn eerste voorjaar vooral de focus leggen op de klimkoersen. Maar zijn sterke prestatie in het openingsweekend, de Strade Bianche en nu ook Milaan-Sanremo hebben zijn entourage doen beseffen dat het nuttig is om hem ook nu al van het Vlaamse werk te doen proeven.

Pidcock zal vrijdag al aan de start staan van de E3, rijdt vervolgens Dwars door Vlaanderen en sluit vervolgens het drieluik af met de Ronde van Vlaanderen.

In plaats van Parijs-Roubaix (een koers die hij nochtans zowel bij de junioren als de beloften won) te rijden, neemt Pidcock even een adempauze om zich klaar te stomen voor het laatste drieluik van zijn voorjaar, met de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl.

"Dit is het plan, maar we bekijken het koers per koers", zegt zijn begeleider Kurt Bogaerts. "Alles verloopt nu positief, maar je weet nooit hoe het gaat met jonge renners."