Meer positieve dopingcontroles in 2020: "Vooral in uithoudings- en gevechtsporten"

"Het afgelopen jaar kreeg NADO Vlaanderen meermaals de vraag hoe het nu eigenlijk gesteld was met de dopingcontroles in tijden van Covid 19. In tegenstelling tot bepaalde berichten uit het buitenland zijn de dopingcontroles in Vlaanderen nooit echt stilgevallen", klinkt het in een persbericht van NADO.

"De cijfers van 2020 tonen aan dat het aantal controles buiten wedstrijdverband nagenoeg op peil bleven, 629 ten opzichte van 710 in 2019. Het aantal controles binnen wedstrijdverband daalde - bij gebrek aan competities - wel sterk van 1103 in 2019 naar 651 in 2020."

"De belangrijkste vaststelling is evenwel dat het percentage afwijkende vaststellingen opnieuw is toegenomen tot 1,7%. Dit heeft geleid tot 17 dopingpraktijken en dus 17 juridische procedures."

"Opnieuw waren de uithoudingssporten (atletiek, triatlon en wielrennen), de

krachtsporten (powerliften en bodybuilding) en de gevechtssporten (kickboksen en muaythai) de sporten waar de meeste afwijkende analyseresultaten werden genoteerd, wat een weerspiegeling is van de mondiale rangschikking van dopinggevoelige sporttakken."