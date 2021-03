Gids voor de E3 Saxo Bank Classic: parcours, deelnemers en livestream

De E3 Saxo Bank Classic, vroeger de E3 Harelbeke, heeft al jaren de reputatie een generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen te zijn. Wout van Aert rijdt er zijn eerste koers in België dit jaar. Met deze handleiding kom je als wielervolger goed beslagen ten ijs.

Zo ging het vorige keer

Vorig jaar nam de organisatie van de E3 Harelbeke, dat niet in de portefeuille van Flanders Classics zit, een sabbatjaar vanwege corona. Voor de laatste editie moeten we dus terugkeren naar 2019, toen Zdenek Stybar won. Stybar kon optimaal profiteren van zijn ploegmaat Bob Jungels, waar het trio Van Aert, Van Avermaet en Bettiol zijn handen vol mee had. De frisse Stybar rekende in de finale met dat drietal af in de sprint.

Deelnemerslijst

Aangezien de E3 Saxo Bank Classic wordt bestempeld als "de Kleine Ronde van Vlaanderen" staan er ook heel wat renners aan de start die volgende week zondag ook willen knallen. De meest opvallende afwezigen zijn wellicht Julian Alaphilippe, die even rust neemt, en Peter Sagan, die aan zijn conditie schaaft in Catalonië. Met Stybar, Terpstra en Van Avermaet staan er 3 ex-winnaars aan de start, maar de meeste aandacht zal wellicht gaan naar het duo Van Aert-Van der Poel. Of is de status van Stuyven gestegen na zijn zege in Milaan-Sanremo? Nog een greep uit het rijk gestoffeerde deelnemersveld: Vanmarcke (al 6 keer in de top 10 in de E3), Pidcock, Naesen, Benoot, Bettiol, Matthews, Kragh Andersen, Pedersen, Lampaert, Gilbert en Trentin. Bekijk de (voorlopige) deelnemerslijst op de website van de E3 Harelbeke

Het parcours

Aan het parcours van de E3 werd niet al te veel gesleuteld, toch zeker niet aan de finale. Die wordt doorgaans ingezet vanaf de Paterberg, de 14e van 17 hellingen. Daarna volgt de Oude Kwaremont om vervolgens naar de Karnemelkbeekstraat te trekken of zoals de organisatie het graag noemt: de E3 Col. Afsluiten doen we met de Tiegemberg, de "nachtmerrie" van Oliver Naesen. Daarna is het nog een kleine 20 kilometer tot de finish in Harelbeke.

Live bij Sporza

Zoals jullie het van ons gewend zijn, kunnen jullie ook de E3 Saxo Bank Classic van start tot finish live volgen op de website of in de app van Sporza. Om 12.15 uur gaan ze in Harelbeke van start voor een tocht van 204 kilometer. De uitzending op Eén begint eraan na het nieuws van 13 uur, met omkadering van Karl Vannieuwkerke en commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Vanaf 15 uur kun je de wedstrijd ook volgen op Radio 1, met commentaar van Christophe Vandegoor.

Sporza Wielermanager