VIDEO: Adembenemende waaghalzerij van de freeriders in Xtreme Verbier

Freeriders zijn aanhangers van het zuivere skiën of snowboarden. Met hun skilatten of board klimmen ze eerst naar de top van een of andere berg om vervolgens als een vrije vogel weer naar beneden te komen, ondertussen allerlei kunstjes vertonend.

Door de vele sneeuw was voor de traditionele finale van het seizoen in Zwitserland, de Xtreme Verbier, het startpunt verlegd van 3.300 meter naar 3.020 meter. Dat weerhield de freeriders er niet van om enkele weergaloze trucs te laten zien.

In het skiën was de Zweed Kristofer Turdell de beste van het lot, waarmee hij zich meteen ook wereldkampioen mag noemen. Ook bij de vrouwen was er een dubbelslag, voor thuisfavoriete Elisabeth Gerritzen, die voor de tweede keer won in Verbier.