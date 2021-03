Hoe staan de Rode Duivels ervoor? 7 stellingen voor Peter Vandenbempt

Stelling 1: de kwalificatie voor het WK wordt een eitje

Je moet het deze generatie wel nageven dat ze altijd gemotiveerd is, ook tegen de kleinere landen. Dat is de verdienste van Roberto Martinez, dat hij de jongens uit de Premier League of van Real Madrid toch altijd zo scherp krijgt. Er is slechts af en toe een uitschuiver, zoals die eerste helft tegen San Marino bijvoorbeeld.

Wit-Rusland is gewoon een zeer matige ploeg, van het niveau van Letland of Estland. In principe zijn zij kanonnenvlees voor de Belgen. Van Wales verwacht ik het meeste tegenstand. Zij zijn toch naar het hoogste niveau van de Nations League gepromoveerd.

België bepaalt vooral zelf of het moeilijke of makkelijke matchen worden in de WK-voorronde, door het niveau dat de Duivels halen. Als België zijn normale niveau haalt, dan zijn het 3 overwinningen tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland. Zo eenvoudig is het.

Stelling 2: Martinez moet van deze matchen profiteren om te experimenteren

De bondscoach neemt elke tegenstander ernstig. We moeten ook niet onnozel doen, het gaat hier om een WK-kwalificatie. Het is belangrijk dat België eerste wordt en niet via de achterdeur van de play-offs naar het WK moet. Hij zal de best mogelijke ploeg opstellen en dat is logisch.

Stelling 3: het EK wordt de laatste kans voor deze generatie

De volledige gouden generatie heeft in Frankrijk en Rusland haar kansen gemist om te oogsten. Maar de huidige generatie krijgt nog 2 kansen. Al moet ik van Martinez 3 zeggen, want hij rekent de Nations League erbij.

De originele gouden generatie is eigenlijk al aan het vervellen, want er zijn al jongens afgevallen, zoals een Kompany, Fellaini en Dembélé én er zijn jongens bijgekomen, zoals een Tielemans, Thorgan Hazard of Castagne.

Stelling 4: de Duivels hebben een fitte Eden Hazard nodig om het EK te winnen

Ik vind dat er veel te veel gespeculeerd wordt over Eden Hazard. We kunnen daar niets zinnigs over zeggen. Het kan zijn dat hij helemaal fris zal zijn voor het EK, omdat hij 2 jaar nauwelijks gevoetbald heeft. Maar het kan ook zijn dat hij matchritme tekort zal komen, omdat hij hoogstens nog een paar matchen zal spelen. En als hij fit is, zal hij dan niet hervallen? De slotsom is: wait and see. Wij kunnen enkel kaarsen branden.

We doen het al 1,5 jaar zonder Hazard, er zijn meer dan oplossingen genoeg. Met Carrasco of Mertens. Of De Bruyne doorschuiven. Ook Trossard is een interessante optie om te proberen.

Ook zonder Hazard mag het geen probleem zijn om de kwartfinales te halen. Zelfs zonder Witsel moet dat lukken. Maar is dat voldoende om ook mee te doen voor de titel?

We moeten ook nog zien of de vernieuwde defensie goed genoeg is om in een kwartfinale of verder tegen een topland te winnen. Het afscheid van Kompany heeft toch voor een kratertje achteraan gezorgd in vergelijking met Rusland. Al hebben de vervangers het ook nog niet kunnen tonen in een topmatch.