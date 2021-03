Uw gids voor de OxyClean Classic Brugge - De Panne: parcours, deelnemers en livestream

Zo was het vorig jaar:

Brugge - De Panne vond vorig jaar in de herfst plaats. Het gure weer maakte er een slopende wedstrijd van. Zelfs een beer als Mathieu van der Poel haalde de finish niet. Hij viel in de finale letterlijk weg.

De deelnemerslijst:

Het parcours:

Brugge - De Panne is een koers die zich volledig op West-Vlaams grondgebied afspeelt. De start is op ’t Zand in Brugge, maar het epicentrum ligt in de Westhoek. Daar krijgen de renners 3 lokale rondes van 45 km voorgeschoteld.

In De Moeren, waar de wind op de kaarsrechte polderwegen vrij spel heeft, kan het peloton in duizend stukken breken.

Blijft die verbrokkeling en zal een klein groepje na 204 km strijden voor de zege? Of brengen de sprintersploegen alles opnieuw samen en komt het tot een koninklijke massasprint in de Veurnestraat in De Panne?