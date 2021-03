Marc Hirschi over transfersoap: "Als journalist zou ik ook schrijven wat men wil lezen"

"Sport gaat over entertainment", vertelt Marc Hirschi in een gesprek met Blick. "Er is veel om over te schrijven en te praten."

De Zwitser probeert de geruchten - Team DSM zou Hirschi zelf naar de uitgang hebben gemasseerd door een vertrouwenskwestie - te minimaliseren.

"Iedereen mag denken wat hij wil. Dat is normaal. Als journalist zou ik zelf ook schrijven wat mensen willen lezen."

Hirschi wuift ook weg dat geld een rol heeft gespeeld in zijn keuze voor de ploeg uit de Emiraten. "Ik wilde gewoon een andere omgeving. Ik zocht een sportieve uitdaging."

"UAE was vorig jaar het op twee na beste team. Veel renners wonnen koersen, de jongeren presteerden uitstekend. Dat trok me aan."

"En deze ploeg staat ook zeer ver op wetenschappelijk gebied. Op lange termijn zal dit me vooruit brengen."