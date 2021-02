"DSM is heel lang bezig geweest om Marc Hirschi uit de ploeg te krijgen"

In onze special van De Tribune over het wielervoorjaar - die we vrijdag op u loslaten - werd niet alleen stilgestaan bij de Vlaamse koersen, ook de klimklassiekers kwamen al zachtjes aan bod. Toen Marc Hirschi het gesprek binnenwandelde, werd duidelijk dat over de transfer van de Zwitser van Team DSM naar UAE Emirates het laatste woord nog niet gezegd is.

Het was een donderslag bij heldere hemel: op 5 januari kondigde Team DSM - de opvolger van Team Sunweb - aan dat toptalent Marc Hirschi (22) niet meer op de loonlijst zou staan. Enkele dagen later officialiseerde UAE Emirates de komst van de Zwitserse parel. "Het is jammer dat dit aan zijn naam hangt", vertelde José De Cauwer in onze voorjaarsspecial van De Tribune. "Ik snap het hele verhaal niet. De echte reden is nooit verteld." "Ik wil het van Thijs Zonneveld weten: waarom zijn ze uiteen gegaan? Er was een dwingende reden", pikte Michel Wuyts in. Thijs Zonneveld: "Het is in elk geval niet het verhaal dat Hirschi laat doorsijpelen en dat je bijvoorbeeld ook in L'Equipe leest, dat het zou gaan om geld of om te weinig felicitaties na goeie uitslagen. Er zit veel meer achter. Het is een ontzettend raar verhaal."

"Ze zijn op een vreemd moment uit elkaar gegaan, kort na de ploegenpresentatie in december. En enkele dagen later had hij ineens een contract bij UAE, een contract dat ook al lastminute in elkaar was gesleuteld." "Er is veel meer aan de hand dan alleen maar iets met geld of het gegeven dat DSM niet goed zou kunnen omgaan met kopmannen." "Binnen de ploeg en bij DSM is het een heel lastig thema geweest. Ze zijn er heel lang mee bezig geweest om hem in feite uit de ploeg te krijgen."

"Ketonen? Ik weet niet of dat de reden zou zijn om zo'n veelbelovende renner af te stoten"

Waarom hadden beide partijen belang bij een echtscheiding? "Hoe ik het begrijp, was het belang vooral bij DSM om Hirschi uit de ploeg te krijgen", verduidelijkt Thijs Zonneveld. "Dat ze hem wilden droppen? Daar lijkt het op." Heeft de breuk iets te maken met ketonen, wilde Michel Wuyts weten. Sunweb - nu dus DSM - laat het gebruik ervan niet toe. "Dat weet ik niet en denk ik eerlijk gezegd niet", antwoordde AD-journalist Zonneveld. "Dat is niet doorslaggevend of het zou te kort door de bocht zijn volgens mijn informatie. Ik weet ook niet of dat de reden zou zijn om zo'n veelbelovende renner af te stoten."

Marc Hirschi is niet het eerste speerpunt dat de Sunweb-stal vroeger dan verwacht verlaat. Ook onder meer Tom Dumoulin, Michael Matthews en Warren Barguil zochten sneller dan hun contract stipuleerde andere oorden op. "Zij zijn vertrokken omdat ze het niet eens waren met de manier waarop Sunweb omging met kopmannen. Dat lijkt hier niet aan de hand." "Het is echt wel iets anders. Ik denk dat je in de goeie richting denkt, Michel", verwees Zonneveld naar de opmerking over ketonen. "Het gaat die kant op." Het financiële argument - een opwaardering van een jaarloon van 80.000 euro naar 1 miljoen euro - speelt dus geen rol? "Dat miljoen klopt misschien, maar het bedrag van 80.000 euro niet. Er is ook een hoop onzin gelekt en verteld."

Marc Hirschi houdt de lippen stijf op elkaar over zijn vertrek bij Sunweb.

"We hebben recht op de waarheid"

De ware toedracht is dus nog niet aan het licht gekomen en dat betreurt onze commentator. "Gezien de enorme belasting van het verleden van deze sport vind ik dat dat niet kan. We hebben recht op de waarheid", zegt Michel Wuyts. Waarop wacht DSM dan om met die waarheid voor de dag te komen? Thijs Zonneveld: "Ik verneem dat zij de echte reden niet mogen vertellen, dat ze een overeenkomst hebben gesloten waarbij DSM geen commentaar levert over waarom ze uit elkaar zijn gegaan." "Is het DSM of is het Iwan Spekenbrink (teammanager van Team DSM)", polste José De Cauwer nog een laatste keer? "Beiden, begrijp ik", sloot Thijs Zonneveld het hoofdstuk af.

Reactie Team DSM en Fabian Cancellara

Onze redactie contacteerde Team DSM, tot voor kort dus de werkgever van Marc Hirschi, voor een reactie. "We kunnen geen verdere commentaar geven. Dat is een deel van onze overeenkomst en daar houden we ons aan", klonkt het bij de WorldTour-ploeg. Bij Algemeen Dagblad reageerde Fabian Cancellara, manager van Marc Hirschi, op het verhaal: "Zoals eerder gecommuniceerd door het team en door ons, zal er geen verder commentaar worden gegeven over het onderwerp. Marc is heel blij en we kijken vooruit naar een mooie toekomst."