De zin en onzin van no-look-passes: "Hoeveel van die ballen komen aan?"

Frank Raes noemde ze "de mannen met lef". Lamkel Zé en Hongla vielen tegen Club Brugge op met meerdere no-look-passes. De ene lukte al beter dan de andere.

Boskamp: "Lamkel Zé kan echt goed voetballen hoor, maar dit doe ik ook nog. Hij trapt eerst tegen de bal en kijkt dan naar achteren. Soms deed hij het als de bal al weg was."

Wesley Sonck is ook niet zo'n fan. "Eerlijk, hoeveel van die ballen komen ook aan? Van die 5 passes gisteren belandden er vier in niemandsland."

Filip Joos is toch nog optimistisch. "Die voorlaatste was een soort van schijnbeweging. Het lukt niet, maar het is niet omdat het niet aankomt, dat het niet nuttig was. Maar die van Xavier Mercier bij OHL was nog veel beter. Dat was deel van de actie, van de schijnbeweging."