Nieuw lid bij Bende van de Bosklapper: Essevee-keeper Bostyn is vogelspotter

Louis Bostyn is bezig aan een knap seizoen als eerste doelman van Zulte Waregem. De 27-jarige is dit jaar uitgegroeid tot het rustpunt achter de verdediging van Franky Dury. Bostyn verklapt zijn geheim recept om de rust in doel te bewaren: vogelspotten.

In de schaduw van het Regenboogstadion treffen we Louis Bostyn aan. De doelman van Zulte Waregem heeft een verrekijker in de hand. "De wilde eenden zijn hier wel in trek", grapt hij.

Bostyn is een man van vele talenten. Hij is doelman, speelt gitaar, gaat vissen én is een fervent vogelspotter. "Ik trek me graag terug in de natuur om te spotten. Het is een plaats waar je alles even kan vergeten en rustig kan nadenken."

"Meestal ga ik naar grote domeinen met veel natuur. Daar heb je kans om iets speciaals te spotten. Je moet wachten en een tikkeltje geluk hebben."

De ene vogel is de andere niet voor Louis Bostyn: "Ik ben fan van trekvogels die moeilijk te zien zijn. Ik ben er echt wel mee bezig. Ik lees er boeken over en als er een soort is die ik niet meteen herken, zoek ik die op."

En of de doelman ermee bezig is. Hij houdt nauwgezet al zijn waarnemingen bij in een app. De doelman heeft nog geen bosklapper gezien, maar is wel trots op zijn rotskruiper, ralreiger en roerdomp.

Naast vogelspotter is Bostyn ook 1e doelman bij Zulte Waregem

Louis Bostyn is al enkele jaren bij de club, maar heeft nu eindelijk zijn basisplaats beet. De doelman werd door Dury tussen de palen gedropt toen het even minder goed ging bij Zulte Waregem. Waregem pikte snel de draad weer op en is bezig aan een uitstekende remontada. Doelman Bostuyn heeft daar een hand in: "Ik heb al enkele belangrijke punten gepakt, maar de ploeg is ook beginnen draaien op het juiste moment. Het is een verdienste van heel de ploeg." Bostyn steekt ook de loftrompet over Francky Dury: "Hij geeft ons altijd vertrouwen. Het is zijn 20e seizoen hier. Hij kent het reilen en zeilen van de club ondertussen al. Als er één iemand is die niet nerveus moet worden is hij het. Hij weet wat hij moet doen."



Louis Bostyn aan het werk tussen de palen bij Zulte Waregem.

Van bankzitter naar Play-off 1?

Een paar jaar geleden kwam Bostyn ook al even uit als 1e doelman, maar hij kon zijn basisplaats toen niet lang vasthouden. Dit jaar greep hij die kans wel met beide handen.

"Ik ben nu ook een paar jaar ouder en rustiger geworden. Ik ben als mens gegroeid. Die ene tegenslag en de komst van mijn zoontje hebben daar zeker in geholpen.

Deze zomer dacht de 27-jarige nog aan vertrekken, maar nu houdt hij clubicoon Sammy Bossut op de bank: "Gelukkig dat ik dat niet gedaan heb. Voor hetzelfde geld is het dan einde verhaal voor mij."

Als we winnen is play-off 1 zelfs nog in zicht Louis Bostyn