Amper 9 mensen hadden Robeet als kopman in Wielermanager: "Een sterke beer"

Ludovic Robeet, telg van een wielerfamilie en geschoold als mountainbiker, was een van de vluchters in Nokere Koerse en had in de finale nog genoeg jus in de benen om ook de laatste medevluchter nog overboord te gooien. "En dan zei hij na de finish dat hij nog over had. Hallo!", reageert Michel Wuyts met bewondering.

"Zijn vader Patrick was ook een bonenstaak, maar was eerder een type voor het midden- en hooggebergte. Hij werd onder meer een keer 6e in de Ronde van Lombardije. Zoon Ludovic is meer een Flandrien. De manier waarop hij zich loshaakte van Gaudin - toch geen sukkelaar - stemt me tevreden."

"Ik heb nog gekoerst met Patrick", pikt Dirk De Wolf in. "Ik vind het altijd tof wanneer er een Belg wint. Met Ludovic zijn koersingesteldheid zal het soms nog wel eens lukken om vooruit te blijven en een wedstrijd te winnen. En na Nokere Koerse weet hij dat hij ook nog een finale in de benen heeft."

Bert De Backer: "Hij was me vorig jaar al opgevallen als sterke beer. Toen vond ik hem niet de slimste van de hoop, maar dat heeft hij gisteren wel gecounterd. Hij heeft bewezen dat hij daar zeker op zijn plaats zit. Hij was zeer sterk. Niemand had verwacht dat die mannen voorop zouden blijven."

Voor Ludovic Robeet was het gisteren overigens niet zijn eerste profzege. In 2019 won hij de 4e rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Hij was toen de beste van een kopgroep, met daarbij onder meer Mikkel Bjerg.