"Minder rivaliteit tussen Wout en Mathieu, vergeet morgen het fenomeen Cort niet"

"Matteo Trentin trapte een heel week in de boter"

Iedereen heeft dezer dagen terecht de mond val van de Grote Drie. Maar Milaan-Sanremo krijgt niet voor niets de stempel van loterij, het is en blijft de minst zware klassieker.

De suprematie van Wout, Mathieu en Julian kan morgen nog meevallen. 1 van de 3 zal sowieso een versnelling plaatsen op de Poggio. Maar dat ze met z'n drieën wegrijden, daar durf ik niet voor tekenen.



In "radio peloton" gaan nog enkele interessante namen over de tong. Matteo Trentin, bijvoorbeeld, trapte in de boter tijdens Parijs-Nice. Hij is een van de topkandidaten om zijn wagonnetje aan te pikken op de Poggio.

Dan is er ook nog het fenomeen Cort. Hij is het soort renner dat je maanden niet ziet of hoort in het peloton. Cort is een vrij stille en terughoudende persoon. Maar op het moment dat iedereen hem vergeten is, pakt hij de zege in stuk voor stuk mooie koersen. We houden hem morgen zeker in de gaten.

Zelf was ik er niet bij in de Tirreno, maar ik hoorde van collega's dat Jasper De Buyst daar indrukwekkend rondreed. Jasper maakt altijd wel indruk. "Hij lost met zijn mond dicht", zeggen we altijd. Onbeweeglijk zit hij op de fiets, ook als hij afziet. Jasper is klaar om een goede klassieke campagne te rijden.