Dartsbelgen stellen teleur in Players Championship 6

Van den Bergh (PDC-9), die op 9 februari aan zijn knie werd geopereerd, zoekt nog steeds naar zijn goeie vorm. Tegen de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez (PDC-95) ging het 4 spelletjes gelijk op.

Rodriguez prikte met een 11-darter door de darts van de beste Belg, waarna hij ook de zesde leg won. In de legs zeven en acht wierp Van den Bergh zijn beste darts en kon hij met een 11- en een 12-darter de bordjes gelijk hangen. In de volgende twee legs was Rodriguez echter opnieuw de betere wat resulteerde in een 6-4-overwinning.

Huybrechts (PDC-39) liet tegen de Engelsman Ryan Joyce (PDC-44) de overwinning glippen. Hij nam een 5-4-voorsprong, maar in de volgende twee legs noteerde Joyce onder meer een 117-uitworp voor een plaats in de tweede ronde.

De Decker (PDC-70) wierp in zijn wedstrijd maar liefst vijf 180-maximumworpen, maar de Tsjech Karel Sedlacek (PDC-75) lukte 50% van zijn uitworpen tegen 26% voor De Decker, die met 6-5 het onderspit moest delven.

De Vos (PDC-129) was niet opgewassen tegen de zeer sterk spelende Noord-Ier Brandon Dolan (WS-34), die zich dinsdag de beste toonde in het Players Championship 5. Met een gemiddelde van 105.43 was de 47-jarige Dolan met 6-2 duidelijk de betere.