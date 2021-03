Amy Pieters wint Nokere Koerse, sprint van Lotte Kopecky komt te laat

Achter de kopgroep toonde Lotte Kopecky opnieuw haar goeie vorm door de sprint van het peloton te winnen voor Jolien D'hoore en Lorena Wiebes. Kopecky strandde ook al in de Omloop op plaats 4, maar toonde zich wel de beste in de GP Samyn.

Het trio kreeg nooit een minuut voorsprong bij elkaar, maar in het peloton kwam de last van de achtervolging vooral terecht bij Team DSM (Wiebes) en Liv Racing (Kopecky). De samenwerking in de kopgroep bleef optimaal en de winnaar zat voorin.

Amy Pieters: "Ik houd ervan om in België te koersen"

"Dit is alvast een mooie koers om te winnen. Ik houd ervan om in België te koersen. Daarom ook rijd ik alle koersen die eraan komen", zei Pieters nog.

"Het peloton bleef inderdaad voortdurend jacht maken op ons, maar ik had ook nog enkele ploegmakkers achter de hand. Bij een hergroepering konden we de kaart van Jolien D'hoore trekken, maar zover kwam het niet."

"In de derde ronde, op het kasseiklimmetje, trokken wij met onder anderen Jolien D'hoore en Christine Majerus fiks door. Hierdoor kraakte het in het peloton. Wat verderop viel Grace Brown aan en samen met Lisa Klein heb ik de kloof gedicht."

"Wij wilden met de ploeg redelijk agressief koersen en het de andere teams moeilijk maken. Dat is dus gelukt", vertelde winnares Amy Pieters over het tactische plan van SD Worx.

Kopecky: "Pas terug in België na intense trainingsweek"

"Een vierde plaats is wel mooi maar langs de andere kant is het jammer dat ik niet opnieuw op het podium sta", zegt Lotte Kopecky. "Knokken voor de eerste plaats bleek helaas niet meer mogelijk. Daarvoor was de kloof met de eerste drie net iets te groot geworden."

"Na mijn zege in Le Samyn reed ik de Strade Bianche en daarna bleef ik ginds een poosje. Wij zijn pas terug thuis, dit na een intense trainingsweek. De weersomstandigheden waren wel heel verschillend in Italië in vergelijking met België."

"De koersen in Vlaanderen volgen zichzelf nu heel snel op. Ik voel ook dat de conditie alsmaar beter en beter aan het worden is. Zondag start ik in de Omloop van de Westhoek in Ichtegem, daarna volgen nog Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen alvorens Parijs-Roubaix eraan komt."

"Ik rijd dus niet alle wedstrijden in aanloop naar de laatste twee monumenten maar dat is een bewuste keuze. Ik wil niet al te vermoeid aan die koersen beginnen."