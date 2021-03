"Het harde werk met het oog op de Winterspelen begint te lonen"

"Met het oog op Peking hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt en dat harde werk begint nu te lonen. Beiden kunnen ze een finale halen met de tricks in hun repertoire. Maar om echt comfortabel te zijn, moet het niveau nog wat naar omhoog."

"De 9e plaats van Loranne Smans en de 13e plaats van Sebbe De Buck in de slopestyle zijn daarom goeie en leerrijke resultaten. Ze geven weer waar we nog mee aan de slag moeten."

"De integrale wereldtop was hier en pakte uit met een indrukwekkend niveau", vertelt Stijn Urkens, technisch directeur topsport bij Sport Vlaanderen. "Met het oog op de Winterspelen was dit heel representatief."

Met de finale van de Big Air gisteren kwam er een einde aan het WK snowboard in Aspen. Minder dan een jaar voor de Winterspelen in Peking legde de wereldtop zijn kaarten al op tafel.

Begin mei nemen we onze 'dry slope' in Genk in gebruik. Daar kunnen we vol aan de bak om nieuwe tricks te leren.

Werk op de plank dus. "Na de laatste WB-manches van het seizoen in Aspen en Silvaplana verschuift de nadruk weer naar training. Dat zullen we uiteraard op sneeuw doen, maar ook op onze nieuwe "dry slope" in Genk. Die nemen we begin mei in gebruik en daar kunnen we vol aan de bak om aan nieuwe tricks te werken."



De startplaatsen voor de Winterspelen worden pas op 16 januari 2022 uitgedeeld. De top 30 op de olympische ranking mag naar Peking. Daar zijn De Buck en Smans voorlopig bij. "Als alles goed gaat hebben we 1 man en 1 vrouw in Peking, maar stilletjes hopen we op meer."