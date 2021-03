Sebbe De Buck springt en glijdt naar 13e plaats in WK-finale slopestyle

Sebbe De Buck had zich op de valreep geplaatst voor de finale van de slopestyle. In de finale kon onze landgenoot in zijn eerste run de laatste sprong niet tot een goed einde brengen. Dat lukte wel bij zijn tweede run.

Met zijn sprongen (back rodeo nosegrab, switch back 1260° weddle, front 1440° indy) verzamelde De Buck 63,33 punten en daarmee belandde hij op de 13e plaats.

In een hoogstaande finale was de overwinning voor Marcus Kleveland. De Noor was meer dan een maatje te groot voor de concurrentie. De Canadees Sébatien Toutant en de Fin Rene Rinnekangas moesten tevreden zijn met de 2e en 3e plaats.