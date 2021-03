Rafael Nadal schrapt Miami en spoelt meteen door naar het gravelseizoen

Rafael Nadal speelde in zijn carrière 5 keer de finale van het prestigieuze toernooi van Miami, maar geen enkele keer mocht hij de trofee mee naar Spanje nemen.

Nu heeft Nadal vanwege een rugblessure beslist om niet naar Miami af te reizen. Het toernooi gaat volgende week al van start, maar de nummer 3 van de wereld kiest ervoor om in Europa te blijven. Eerder paste Nadal ook al voor de US Open.

"Ik vind het jammer dat ik moet aankondigden dat ik niet in Miami zal spelen, maar ik wil helemaal recupereren om klaar te zijn voor het gravelseizoen in Europa", laat Nadal weten, die zich ook nog eens verontschuldigt bij de vele Spaanssprekenden in Florida.