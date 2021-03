Wordt 1B morgen ten grave gedragen? Voorstel op tafel voor 7 of 8 belofteteams

Aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Pro League is er grote ongerustheid bij de profclubs uit 1B. Aanleiding is een akkoord dat de G5 en Antwerp en Charleroi (zouden) bereikt hebben over het aantal belofteteams vanaf volgend seizoen in 1B. Niet vier, zoals oorspronkelijk op tafel lag, maar wel zeven of acht, afhankelijk van of Virton finaal gelijk krijgt en een licentie bemachtigt. Het diende in februari een licentiedossier in en weet nog niet of het wordt toegelaten tot 1B of niet. Het akkoord is het resultaat van gemarchandeer en dreigementen. Op een vergadering daarover stelde AA Gent-manager Michel Louwagie zijn veto tegen vier belofteteams, omdat na Club Brugge dit seizoen al, vanaf volgend jaar dan nog drie andere clubs een oneerlijk groot voordeel zouden hebben tegenover concurrenten zoals Gent of Antwerp. Een dreigement met een procedure voor de Belgische Mededingingsautoriteit – met de steun van Antwerp – volstond voor een ‘compromis’: dan maar met z’n allen in 1B.

Kleinere clubs gemakkelijk te overtuigen

Een mogelijke beslissing maakt morgen op de AV deel uit van een heel pakket waarover in één beurt gestemd wordt. Daarbij onder meer ook een jaar extra met 18 clubs in 1A en kortere PO’s zoals dit seizoen. Ideaal om een heel aantal van de kleinere clubs te overtuigen. Zij zijn immers doodsbenauwd voor drie degradanten aan het eind van volgend seizoen. Dat het voor drie clubs sowieso toch maar (één jaar) uitstel van executie is en dat die dan nadien in een halve beloftecompetitie terecht zullen komen, lijken die clubs niet te beseffen. Want de toevoeging van de belofteteams is niet beperkt in de tijd. Voor een akkoord is een tweederdemeerderheid vereist: de zeven clubs (G5 en Antwerp en Charleroi) samen zijn sowieso al goed voor 19 van de 47 stemmen. Voor het nu al noodlijdende en commercieel weinig interessante (en peperdure) 1B lijkt dit de definitieve doodsteek. De helft van 1B zou immers uit belofteteams bestaan, wat een initiële profcompetitie degradeert tot een opgewaardeerde beloftecompetitie. Waardoor ook het niveau in 1B fors zal dalen.

1B-clubs trekken nog aan alarmbel