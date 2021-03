"De mededeling van Kim Clijsters roept nog meer vragen op"

"Operatie is nieuw"

Kim Clijsters zou eind deze maand in Miami haar rentree maken op het toptoernooi van Miami in de Verenigde Staten. Daarna zou ze doorreizen naar Charleston.

"Zou", want de 37-jarige tennisster ondervindt te veel pijn om weer voluit te gaan. Dat meldde haar management gisteren in een zeldzame persmededeling.



"Ik was toch verrast toen ik de mail kreeg", legt Dirk Gerlo uit. "Zeker omdat Clijsters twee weken geleden de uitnodigingen voor Miami en Charleston had aanvaard. Haar manager had me onlangs ook alleen maar positief nieuws gemeld: Kim was goed aan het trainen, ze stond scherp, enzovoort."



"Nu blijkt dat Clijsters in oktober een kleine operatie aan haar rechterknie had ondergaan. Dat is nieuw. Meer nog: blijkbaar speelde ze vorig jaar al met pijn."



"Na een intensieve trainingsperiode is die pijn nu teruggekeerd. In januari kwam het coronavirus er nog eens bij ook."

(lees voort onder de tweet)