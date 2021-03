Freddy De Kerpel over Marvin Hagler: "Een van de allergrootsten"

De dood van Marvin Hagler, die 66 jaar geworden is, heeft indruk gemaakt op Freddy De Kerpel. "Ik schrok ervan toen ik het vanochtend hoorde, ook omdat hij nog een paar jaar jonger was dan ik", vertelt de voormalige bokser aan Sporza. "Voor de bokssport is dit echt een groot verlies." Hagler nam eind de jaren 70 de fakkel over van de legendarische Argentijn Carlos Monzon. "Toen Monzon stopte, was Hagler eigenlijk al de nummer 1. Het is spijtig dat ze nooit tegen elkaar gebokst hebben."

Ik overdrijf zeker niet als ik zeg dat ik Marvin Hagler bij de allergrootsten reken. Freddy De Kerpel

"Ik keek echt op naar Hagler, ook omdat hij helemaal vanaf nul begonnen is. Zonder de hulp van promotors heeft hij zich een weg naar de top gebaand, terwijl hij op zijn pad allemaal keiharde gasten klopte. Hagler was echt een supergroot kampioen."

Voor De Kerpel hoort Hagler thuis in het rijtje met de allergrootsten. "Absoluut, zonder twijfel", klinkt het stellig. "In die tijd, lang voor de versnippering met al die verschillende bonden, betekende het nog echt iets om wereldkampioen te zijn. Dan was je echt de beste. Dus ik overdrijf zeker niet als ik zeg dat ik Hagler bij de allergrootsten reken."

Marvin Hagler haalt stevig uit in zijn laatste profkamp, tegen Sugar Ray Leonard.

"Hagler had zeer weinig zwakke punten"

Wat waren Marvin Haglers grootste kwaliteiten? "Hij was heel compleet en had zeer weinig zwakke punten. Hij beschikte over een goei punch, een goeie jab, verdedigde sterk en had een geweldig incasseringsvermogen", weet De Kerpel. "Ook zijn fysieke conditie was enorm. In die tijd werd er nog gebokst naar 15 rondes, maar of het nu de 1e ronde was of de 15e, dat maakte voor hem weinig verschil. Ik kan je nochtans verzekeren: 15 rondes is lang!"

Die eerste ronde tegen Thomas Hearns is een van de strafste rondes aller tijden. Freddy De Kerpel

Legendarisch is Haglers kamp tegen Thomas Hearns in 1985. Hagler mepte Hearns in de 3e ronde knock-out, maar vooral de 1e ronde is boksgeschiedenis. "Daarin bewees hij zijn incasseringsvermogen. Dat was echt een ongelooflijke ronde, een van de strafste aller tijden", klinkt het. "In de 3e ronde hebben ze Hearns da als een klein kind moeten oprapen. Het was een superspectaculaire en grootse wedstrijd." "Ook zijn laatste kamp, waarin hij verloor van Sugar Ray Leonard, is legendarisch, ook al bestaat er nog altijd veel discussie over de puntennederlaag. Leonard was enkele jaren gestopt en keerde dan terug door meteen Hagler te verslaan. Dat was toch ook wel straf." Na zijn afscheid als prof werd Hagler bokscommentator, gisteren overleed hij op 66-jarige leeftijd. "Als een van de allergrootsten", benadrukt De Kerpel nog eens. "Hagler is een echte boksgrootheid."