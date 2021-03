Legendarische bokser Marvin Hagler op 66-jarige leeftijd overleden

Marvin "Marvelous" Hagler, een bijnaam die hij in 1982 officieel liet vastleggen op zijn identiteitskaart, bokste in zijn carrière 67 wedstrijden. Daarvan won hij er 62, waarvan 52 met knock-out.

Hagler verdedigde 12 keer met succes zijn wereldtitel, die hij uiteindelijk in 1987 moest inleveren na een controversiële kamp tegen Sugar Ray Leonard. Dat verloren gevecht betekende ook meteen het einde van zijn carrière.

Na zijn profloopbaan bleef hij aan de aan de slag in het wereldje als bokscommentator. Al in 1993 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van het boksen.

Hagler wordt algemeen beschouwd als een van de beste boksers aller tijden. De eerste ronde van zijn kamp tegen Thomas Hearns in 1985 wordt door kenners gezien als een van de allerbeste rondes in de geschiedenis van het boksen.