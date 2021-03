Fans van Schalke vragen in petitie terugkeer van succescoach Ralf Rangnick

Schalke 04 staat op een troosteloze laatste plaats met amper 10 punten. De club is ook al toe aan zijn 5e trainer met Dimitrios Grammozis. Maar de fans zijn daar niet bepaald gelukkig mee. Zij willen Rangnick terughalen.

In de Duitse media circuleren er al een tijdje geruchten omtrent een terugkeer van Rangnick naar het noodlijdende Schalke en op minder dan 24 uur tijd werd een onlinepetitie al meer dan 23.000 keer ondertekend.

De intussen 62-jarige Rangnick was eerder al in 2004-2005 en 2011 voor de club uit Gelsenkirchen aan de slag. In zijn tweede periode won hij met de club de beker en raakte hij tot in de halve finales van de Champions League.

Nadien werd zijn naam aan de Rode Duivels en RSC Anderlecht gelinkt, maar Rangnick koos voor RB Salzburg en RB Leipzig. Die laatste club loodste hij vanuit de Regionalliga naar de Champions League.