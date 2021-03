Premier League wil fans terug: "Op 23 mei de beker uitreiken met 10.000 supporters"

De Britse overheid presenteerde vorige maand een routekaart waarmee de coronarestricties stap voor stap worden opgeheven. Vanaf 17 mei zouden in stadions weer maximaal 10.000 mensen naar binnen mogen. Net op tijd voor de laatste speeldag in de Premier League.

"We willen op 23 mei ergens in het land de kampioensbeker uitrekenen met 10.000 fans in het stadion", zegt directeur Richard Masters van de Premier League.

Het zou de eerste stap zijn richting de volledige terugkeer van de fans. "Het is ons doel om vanaf de start van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid."

Het vorige seizoen in de Premier League werd na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis afgemaakt in lege stadions. Ook dit seizoen zijn de tribunes leeg. Alleen in december mochten clubs uit enkele steden een beperkt aantal fans ontvangen. Vanwege een nieuwe lockdown gingen de stadionpoorten al snel weer dicht. Masters verwacht dat aan het einde van dit seizoen de gemiste inkomsten voor de clubs zijn opgelopen tot 2 miljard pond, omgerekend 2,3 miljard euro.